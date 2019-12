Call of Duty Modern Warfare : les meilleurs kills de la Saison 1 compilés dans une vidéo bien classe

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Saison 1 de Call of Duty Modern Warfare lui a permis de dynamiser grandement sa popularité : avec des modes de jeu ajoutés régulièrement, un battle pass et une tonne de défis à accomplir, la communauté a du pain sur la planche. Juste avant 2020, Activision vient de publier un joli trailer compilant certaines des actions les plus dantesques réalisées par les joueurs : il n'y a pas à dire, certains ont du niveau et c'est un véritable bonheur à regarder. On espère qu'Infinity Ward prévoit de bien belles autres choses pour l'année prochaine, à commencer par ce battle royale gigantesque qui fait encore et toujours parler de lui officieusement.