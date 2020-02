Call of Duty Modern Warfare : la Saison 2 se dévoile avec un trailer musclé, Rust de retour

On vous en parlait pas plus tard que ce matin : la Saison 2 de Call of Duty Modern Warfare s'apprête à débarquer et Dieu sait qu'elle s'annonce prometteuse. Il n'aura donc pas fallu longtemps à Activision pour la mettre en lumière comme il se doit à travers un premier trailer sulfureux : oui, ce cher Ghost sera bien de retour (et ce comme un personnage jouable !), la map Rust de MW2 signera également son come back tandis que la carte Atlas Superstore se présente, enfin.



Le mode Escarmouche sera également à l'honneur avec un nouvel environnement, Bazaar, ainsi que Guerre Terrestre avec le Cimetière Zhokov. Deux nouvelles armes viendront ponctuer le tout ainsi qu'un nouveau Battle Pass, qui reste encore à dévoiler.



La Saison 2 sera effective le 11 février : tenez-vous prêts !