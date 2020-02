Call of Duty Modern Warfare : la map Rust de MW2 teasée en même temps que le retour de Ghost !

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Saison 1 de Call of Duty Modern Warfare fut un véritable succès avec une communauté choyée et du contenu ultra-régulier. À l'aube de la seconde, les développeurs de chez Infinity Ward continuent de teaser sérieusement leurs prochaines concoctions, notamment sur Twitter où le studio a posté une vidéo pour le moins sans équivoque...On y voit effectivement Ghost, aka Simon Riley, icône emblématique des Modern Warfare de la vieille époque : il y a donc fort à parier que le célèbre militaire fera son grand retour dans la Saison 2, probablement en se proposant dans le Battle Pass en tant que personnage jouable.Encore plus croustillant, le teaser fait un focus sur un environnement qui mettra la puce à l'oreille des grands fans : un puits de pétrole qui semble directement issu de Rust, la mythique map de Modern Warfare 2. À vrai dire, ce n'est pas une surprise totale puisque la carte avait déjà été aperçue dans les codes du jeu il y a plusieurs mois ( photo à l'appui ), au milieu de nombreux autres lieux d'anciens Call of Duty.Voilà qui s'annonce bien curieux. Non ?