Call of Duty Modern Warfare : c'est l'épisode le plus joué depuis 2012, déjà 1 milliard de dollars dans la poche

On le sait : Call of Duty Modern Warfare est un succès critique et commercial indéniable. Une nouvelle preuve que, non, la célèbre saga militaire n'est pas morte et enterrée, ni même sur la pente descendante : avec ce reboot très efficace, Infinity Ward a su s'adapter aux standards actuels... et cela lui réussit visiblement très bien.Pour ainsi dire, les dernières données communiquées par l'éditeur sont significatives : Call of Duty Modern Warfare vient de récolter plus d'un milliard de dollars de recettes et n'est ni plus ni moins que l'épisode de la franchise le plus joué de la génération. Un résultat basé sur le nombre total d'heures jouées (500 millions tout de même), le nombre d'heures par joueur et la moyenne quotidienne de personnes actives sur le jeu les cinquante jours suivant son lancement.Ce Modern Warfare fait ainsi mieux que les autres volets de gros calibre à l'instar de World War II ou Black Ops III : encore mieux, dans ces critères précis, Modern Warfare est le Call of Duty numéro 1 depuis l'opus de 2012 qui n'était autre que Black Ops 2.C'est balaise, oui, et sans doute pas prêt de s'arrêter grâce à la nouvelle politique d'Activision, consistant à délivrer tous les DLC gratuitement au fur et à mesure des saisons. D'ailleurs, la mise à jour d'hier a livré deux nouvelles maps issues de Call of Duty 4, des missions Spec Ops inédites et même un nouveau mode de jeu. Propre.