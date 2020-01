Call of Duty Modern Warfare : Activision ferme les serveurs en Iran, Destiny 2 également concerné

Vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, l'actualité géopolitique de notre chère planète se porte particulièrement mal. Le bras de fer entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran y a notamment ajouté son (gros) grain de sel avec l'assassinat du Général Qasem Soleimani, personnage extrêmement influent du Moyen-Orient, par les forces armées du président Donald Trump. On ne va pas s'enfoncer dans le sujet ni s'improviser spécialiste et l'on tâchera donc de conclure de la sorte : c'est tendu... et certains veulent faire couler le sang en guise de représailles.Bref, pendant que la twittosphère se marre sur l'arrivée de la Troisième Guerre Mondiale à grands coups de mèmes salvateurs, les premières conséquences du conflit arrivent déjà... mais pas vraiment où l'on s'y attendait. Il faut donc se pencher du côté du jeu vidéo, et plus précisément de Call of Duty Modern Warfare et Destiny 2 : selon l'utilisateur iranien hamoun76 , Activision vient de fermer les serveurs de ses deux gros hits en Iran, rendant l'accès au multijoueur tout simplement impraticable.Des propos vites soutenus et confirmés pas d'autres joueurs iraniens : pour la version PC de Modern Warfare, il n'est carrément plus faisable de lancer le jeu ni d'obtenir de remboursement ! Seul moyen de contourner la barrière : passer par un VPN qui "influera alors sur le ping et l'expérience online". Passer par la connexion mobile semble être également une solution... pour un temps donné, du moins.Bien sûr, il n'y a pas mort d'homme et chacun tâchera de juger la gravité de la situation : il est juste étonnant de constater l'influence d'un conflit politique sur l'industrie vidéoludique sur des points aussi précis. À voir si d'autres éditeurs américains suivront la tendance, peut-être sur incitation du gouvernement.