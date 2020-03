Call of Duty Modern Warfare 2 : le remaster s'officialise enfin, une première image !

On sait depuis des mois et des mois qu'Activision et Infinity Ward prévoient de sortir, un jour, Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered : apparue plusieurs fois chez des organismes de classification de différents pays, cette refonte tarde tout de même à s'officialiser, surtout à l'approche du Call of Duty 2020 qui, si l'on en croit les rumeurs, pourrait bien être un reboot de Black Ops Heureusement, il semblerait que les développeurs californiens aient prévu de lever le voile sur le projet très bientôt :Et quelles traces !Plus de doute possible, donc,L'absence du multijoueur online fait sens - celui du dernier opus en date n'a jamais aussi bien marché - mais, secrètement, on espère tout de même que les excellentes missions Spec-Ops feront tout de même leur retour.Désormais, il n'y a plus qu'à patienter sagement pour une mise en lumière officielle et volontaire : on aurait bien besoin de cela pour s'occuper pendant cet interminable confinement.