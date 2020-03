Call of Duty : vers un reboot sombre et violent de Black Ops ? Un insider se lâche

UNE CAMPAGNE SOMBRE ET VIOLENTE

Alex Mason et le Sergent Frank Woods feraient également leur retour, toutefois sous de nouveaux traits, et ne feraient pas dans la dentelle : le YouTuber promet des séquences choquantes dont une feature d'interrogatoire sauvage. Dit comme cela, tout semble penser que ce reboot de Black Ops souhaite marcher dans les pas du très bon Modern Warfare de 2019.





UN MULTIJOUEUR EFFICACE

LE RETOUR DU MODE ZOMBIES

Si l'actualité autour de Call of Duty Modern Warfare bat son plein avec un multijoueur diablement réussi et un battle royale raffiné, les rumeurs autour du prochain opus en date de la licence ne s'étouffent pas. Non, elles persistent largement et quelles que soient les sources , toutes s'accordent à dire que l'épisode 2020 serait un reboot de Black Ops : aujourd'hui, c'est le YouTuber et insider TheGamingRevolution qui déclare tenir de nombreuses informations sur le sujet, détails qui méritent forcément le coup d'œil lorsque l'on connait le passif crédible de l'internaute (on lui doit notamment les leaks sur Call of Duty Warzone). Bref, accrochez votre ceinture et direction l'une des guerres modernes les plus fourbes de l'histoire.Call of Duty 2020 serait donc un reboot de la franchise Black Ops développé par Treyarch, opérant ainsi la même politique qu'Infinity Ward avec Modern Warfare. Le jeu serait encore plus sombre et violent que ce dernier, l'histoire prenant place pendant la Guerre Froide sur une quarantaine d'années, dont une grosse partie au Vietnam. La trame serait particulièrement historique, explorant différents points de vue selon les armées (USA, Viet-Cong, etc.).Les protagonistes déjà connusD'ailleurs, pour cette nouvelle mouture, Treyarch s'appuierait sur le nouveau moteur de la branche polonaise d'Infinity Ward, celle qui avait déjà fourni celui de COD MW.TheGamingRevolution enchaîne ensuite avec le multijoueur, évidemment part prépondérante de tous les Call of Duty. Celui de ce nouveau Black Ops signerait le retour du 32vs32 initié avec le mode Guerre Terrestre de Modern Warfare : une gigantesque map hivernale serait d'ailleurs présente, motoneiges à l'appui. Toutefois, le 6vs6 serait toujours présent et l'on nous parle d'ailleurs d'une carte se situant dans un village russe et une autre dont le point central, dégagé, serait l'eldorado des snipers.La régénération de santé ne serait plus automatique mais manuelle, faisant alors écho à Black Ops 4 : toutefois, d'autres éléments de Modern Warfare seraient conservés à l'instar des Opérateurs, des classes ainsi que les systèmes de killstreaks dont l'un deux s'appuierait, Guerre du Vietnam oblige, sur le lance-flamme. On parle également de chiens, de drones et de brouilleurs de drones.Dernier point important : Activision appliquerait à nouveau sa politique de gratuité des DLC, tous les contenus additionnels étant alors rajoutés au fur et à mesure, sans aucune obligation d'achat. On imagine qu'un système de micro-transactions sera alors mis en place pour continuer le financement sur la durée.Enfin, le mythique mode Zombies serait bel et bien présent, sans surprise : le YouTuber nous promet des ennemis très différents des précédents épisodes, le retour du TransZit et, de manière générale, une approche plus réaliste, moins fantaisiste. Un véritable scénario serait mis en place et, cerise sur le gâteau, un équivalent du battlepass serait en discussion, uniquement pur ce mode bien précis. Pourquoi pas.Enfin, notre insider lâche même ce qui serait une image d'un DLC annulé, centré sur des zombies de la Guerre du Vietnam et qui pourrait possiblement être réutilisé pour ce reboot de Black Ops. Il va sans dire que toutes les informations énoncées précédemment sont à prendre avec du recul (et des pincettes) et l'on attendra sagement quelques mois pour une officialisation en bonne et due forme de l'éditeur américain.