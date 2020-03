Call of Duty Warzone : plus de 30 millions de joueurs comptabilisés, ça force le respect

Lancé il y a un peu plus d'une semaine, Call of Duty Warzone cumule des scores tout bonnement bluffants. On s'attendait bien évidemment à ce que ce battle royale audacieux de Call of Duty Modern Warfare cartonne et le cas fut immédiatement avéré : six millions de joueurs les vingt-quatre premières heures, plus de quinze les trois jours suivant... Activision vient justement de mettre à jour les chiffres et accrochez-vous : c'est puissant.Ainsi, trente millions de joueurs, rien que ça, ont été comptabilisés sur le fameux titre : forcément, son modèle free to play y est pour beaucoup et il s'agit assurément d'un excellent geste de la part de l'éditeur et d'Infinity Ward. D'ailleurs, ce dernier studio continue d'œuvrer avec de nouvelles mises à jour, la dernière en date apportant le jeu en solo possible tandis que la prochaine devrait gonfler le nombre de joueurs dans une même partie... à 200. Sans pression. Et sans limite, aussi.