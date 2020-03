Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered : le jeu quasi-confirmé, un indice de taille

Cela fait un sacré bout de temps que l'on entend parler du remaster tant espéré du grand Call of Duty Modern Warfare 2 : son existence ne faisait pas beaucoup de doute et après l'indice de taille repéré pas plus tard qu'aujourd'hui, autant dire que l'on s'attend à une officialisation très bientôt.Une nouvelle fois, c'est donc vers un organisme de classification, cette fois-ci le sud-coréen, qu'il faut se tourner : pour rappel, il s'agit de la plateforme locale officielle qui se charge de ratifier les jeux vidéo - l'équivalent du PEGI par chez nous - et celle-ci vient tout juste de créer la fiche d'un certain... "Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered". Avec une recommandation aux joueurs de plus de 18 ans, évidemment.Comme chacun le sait, ce genre de site très officiel se révèle toujours un excellent facteur pour prédire l'avenir : les fautes n'y existent pas, seulement les fuites, et c'est bien tout ce qui nous intéresse dans le cas présent. On devrait donc avoir des nouvelles de ce remaster qui donnera suite à celui proposé par Infinity Ward avec le premier Modern Warfare en 2017.Pour rappel, Call of Duty Modern Warfare 2 est souvent considéré comme l'un des meilleurs opus de la saga. Avec un sens du spectacle unique, des possibilités de gameplay élargies et une aura indiscutable grâce à son multijoueur et ses missions Spec-Ops, le jeu s'était vendu des petits pains, s'imposant même à l'époque comme le produit culturel le plus vendu de l'histoire. Juste ça.