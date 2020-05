Call of Duty Black Ops Cold War : ce serait le nouveau jeu prévu pour 2020

Cela fait maintenant de bien nombreux mois que l'on entend parler du prochain Call of Duty prévu pour 2020 : d'abord soupçonné d'être un Black Ops 5 puis un reboot de la franchise de Treyarch,(le nom de code "Call of Duty Vietnam" était d'ailleurs relayé régulièrement). Toutes ces informations provenaient d'un insider très proche d'Activision dont les précédents leaks, concernant majoritairement les illustres FPS militaires de l'éditeur, s'étaient avérés :Tout simplement.De plus, EuroGamer a par la suite confirmé ses propos. "Cold War", soit un nom finalement très simple mais efficace pour un jeu traitant de la Guerre Froide et qui ne devrait pas tarder à s'officialiser : alors que certains misent sur une présentation courant mai Simples coïncidences ?