Call of Duty Black Ops Cold War : une première image colorée, l'Oncle Sam contre la Mère Russie

Hier, Activision officialisait enfin le prochain Call of Duty : prénommé Black Ops Cold War, celui-ci prendra place pendant la Guerre Froide et la première bande-annonce diffusée nous mettait clairement dans le bain. Hélas pour nous, pauvres mortels, aucune image in-game n'a encore été montrée, Treyarch préférant s'appuyer de véritables documentaires en guise de teasing. Bonne nouvelle : on tient enfin le premier artwork officiel et même s'il ne s'agit pas d'un rendu in-engine, celui-ci permet de donner le ton.Ainsi, on peut y voir le choc des titans dignement représenté : les États-Unis face à l'URSS et toutes les conquêtes ou savoirs qui façonnaient le fameux conflit géopolitique du 20e siècle, de l'exploration spatiale à l'armement nucléaire en passant, bien sûr, par de violentes guerres terrestres.Bref, on se donne rendez-vous le 26 août, date à laquelle le trailer sera diffusé dans Call of Duty Warzone puis sur le web de façon plus traditionnelle.