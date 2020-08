Call of Duty Black Ops Cold War : le Kalof 2020 officialisé, voici le premier trailer !

Ça y est, c'est fait ! Le prochain Kalof comme on dit chez nous, celui de 2020, vient d'être officialisé par Activision qui a subrepticement laissé filer le tout premier trailer du jeu. Un teaser en ce mercredi 19 août 2020 tard dans la nuit qui nous permet de constater que l'atmosphère de ce nouvel épisode nous plongera dans le passé, du temps où les Etats-Unis et l'URSS se faisaient la guerre. Autant vous dire qu'on devrait donc se retrouver dans les années 80 comme le laissaient sous-entendre les nombreuses rumeurs.Parmi les infos que nous avons le droit de vous communiquer (parce que oui, nous avons déjà vu le jeu pour être tout à fait honnête avec vous), sachez que c'est à nouveau Treyarch qui est aux commandes de cette nouvelle itération, avec l'aide toutefois de Raven Software, étant donné que le studio Sledgehammer a semble-t-il été écarté de la licence Call of Duty... En attendant de vous révéler d'autres détails croustillants, on vous précise que la présentation officielle du jeu au public se fera le 26 août prochain à travers Warzone, le Battle Royale de Call of Duty, un peu à la manière de ce que fait Epic Games avec Fortnite. Restez connectés, on vous en dit plus très bientôt !