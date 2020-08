Call of Duty Black Ops Cold War : les versions PS5 et Xbox Series X se détaillent, il y aura du ray tracing

Hier soir, Activision a enfin dévoilé par un trailer en bonne et due forme le nouveau Call of Duty : il s'appelle Black Ops Cold War, est une suite de Black Ops premier du nom, s'axe sur la guerre froide et permet même de créer son propre personnage en solo. Si l'on vous conseille bien évidement de lire attentivement n otre preview à cette adresse - nous avons eu l'occasion de voir du gameplay en long, en large et en travers - de nouveaux détails émergent aujourd'hui par le biais du Microsoft Store concernant les versions next-gen. En l'occurrence, il est évidemment question de l'édition Xbox Series X mais il est quasiment certain que l'offre soit la même du côté de la PlayStation 5.Ainsi, la fiche produit du jeu fait état de plusieurs features sacrément alléchantes : oui,De la véritable 4K et du HDR seront aussi au programme.Il est également précisé que si la version current-gen sera bel et bien rétrocompatible avec les futures consoles, il ne sera pas possible de profiter de tous ces avantages, réellement exclusifs à la Xbox Series X (et probablement PS5, donc).Désormais, on attend plus d'informations de la part d'Activision ou de Treyarch, si possible avec des médias à se mettre sous la dent. On est comme ça, on veut du concret, nous.