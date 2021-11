Battlefield 2042 : la note Metacritic s'est cassée la gueule, et le review bombing des joueurs bien présent

Lorsque les premières notes de Battlefield 2042 sont tombées le 11 novembre dernier, le FPS d'Electronic Arts jouissait d'une bonne réputation. Avec 81% de moyenne obtenue sur Metacritic , le jeu se targuait à ce moment-là de faire mieux que son principal concurrent : Call of Duty Vanguard qui affichait un simple 75% de moyenne. Malheureusement, une fois que le jeu a été accessible pour le grand public, Battlefield 2042 a enchaîné les déconvenues techniques (déconnexions intempestives, bugs techniques, mauvaise optimisation et équilibrage), et a provoqué la colère des joueurs. Ces derniers se sont exprimés sur la page Steam du jeu, mais également dans la section note utilisateur de Metacritic. L'un comme l'autre, Battlefield 2042 se fait malmener avec plus de 26 000 mauvaises évaluations et une note de 2.3/10 en user score.Du côté de la presse, c'est du même tonneau, puisqu'aujourd'hui, le jeu affiche un petit 73%, ce qui signifie que le jeu a perdu 8 points depuis les premières reviews . Parmi les gros reproches faits au jeu, on retrouve le mode "All Out Warfare", le mauvais feeling des armes, un surnombre de véhicules qui rend le jeu à pied indigeste. Il y a un manque d'équilibrage et pour l'heure, les joueurs estiment avoir payé pour une Early Access et non un jeu fini. Pour le moment, Electronic Arts ne s'est pas encore exprimé, mais on imagine que du côté de chez DICE, on est déjà sur le pied de guerre pour éteindre l'incendie.