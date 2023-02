Battlefield 2042 : la Saison 4 nous emmène en Afrique du Sud, un gros trailer

Plus d'un an et demi que Battlefield 2042 est sorti sur PC et consoles, et du côté de DICE, on n'est pas prêt à lâcher le jeu. Après une Saison 3 qui a permis de renouer avec la qualité et les joueurs, les développeurs nous proposent un avant-goût de ce qui nous attend pour la Saison 4, attendue pour le 28 février prochain. Avec l'appui d'un trailer de plus de 2"30 min, on découvre les paysages de l'Afrique du Sud, nouveau champ de bataille et map inédite qui répond au nom de "Poudrière". L'ambiance est rocheuse, très sableuse aussi, qui permet aux véhicules de circuler facilement. Evidemment, en tant que fantassin, il est assez déconseillé de rester à découvert trop longtemps, et les espaces intérieurs sont parfaits pour se livrer des batailles à taille humaine, grâce à des tunnels souterrains. Evidemment, on aura droit à une nouvelle spécialiste, à savoir Camila Blasco, très qualifiée pour les embuscades. Elle dispose d'ailleurs d'un appareil d'infiltration X6 qui bloque les verrouillages des appareils ennemis, interfère avec les technologies de repérage actif et crée des zones mortes dans lesquelles les technologies ennemies sont signalées (jusqu'à sa désactivation ou sa destruction).

On pourra aussi compter sur des armes, des gadgets et des véhicules supplémentaires, comme un nouveau fusil à pompe d'appui compact Super 500 est une arme courte portée conçue pour les brèches. Il y a également le RM68 (un fusil d'assaut polyvalent équipé d'un silencieux intégré), ou bien encore le pistolet-mitrailleur AC9, mais aussi le fusil-mitrailleur RPT-31 (avec sa cadence de tir réduite, des munitions puissantes et une vitesse initiale très élevée). Il sera aussi possible de s'amuser avec des explosifs adhésifs, ce qui sera pratique pour éliminer les blindés en face. Tout cela sera disponible à la fin du mois donc, le 28 février prochain.