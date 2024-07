Battlefield + Dead Space = amour toujours

Comme chacun sait, les collab' (comme on dit), c'est la vie. C'est ce qui motive certains jeux, voire certaines licences à perdurer dans le temps. Forcément, depuis que Fortnite a un peu démocratisé tout cela, difficile de ne pas faire comme le numéro un. Et du côté d'Electronic Arts, on a décidé d'unir les forces de deux franchises maison : Battlefield et Dead Space. Les deux sont sur une fin de vie évidente et les deux ne se sont pas bien vendues non plus. Malgré tout, dans un dernier souffle épique, Battlefield 2042 a invité Dead Space pour un événement inédit, à durée limitée, via le nouveau mode de jeu Évasion. Par ce biais, les joueurs pourront obtenir tout un tas de bonus inédits, comme un nouveau pendentif d’arme, une skin exclusive, un nouveau fond de fiche de jeu et enfin une plaque. Cette collaboration comprend également un pack Dead Space contenant une tenue de spécialiste légendaire « Homme marqué », 3 skins d’armes légendaires et bien plus. Le pack peut être acheté pour 2200 BFC. Battlefield 2042 x Dead Space, ce sera disponible durant une semaine à partir du 9 juillet au 16 juillet 2024.