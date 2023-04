Battlefield 2042 : le mode "Neutralisation" arrive dans "L'Éveil du Léviathan", tous les détails

Lancée il y a un peu plus d'un mois, la Saison 4 de Battlefield 2042 continue de s'enrichir et va accueillir un nouvel événement et même un nouveau mode de jeu. Dès le 11 avril prochain, il sera possible en effet de participer à un évènement, L'Éveil du Léviathan, qui permettra de faire affronter des équipe de 8 personnages, avec pour mot d'ordre le changement de camp à chaque partie. Une fois on sera en attaque, la fois d'après, il faudra être dans la défensive, sachant que chaque partie durera entre 10 et 15 minutes. Ce mode Neutralisation aura une durée de 2 semaines et sera lancée donc le mardi 11 avril et ce jusqu'au mardi 25 avril à 14h (heure française). A noter que ce mode sera disponible sur des configurations plus petites des cartes Poudrière, Exposition, Manifeste et Échouement.