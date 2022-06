Battlefield 2042 : la Saison 1 présentée en détail, une date de sortie et du gameplay bien nerveux

Battlefield 2042 connaît une première année difficile, les développeurs de DICE tentent de garder le cap comme en témoigne la présentation de la Saison 1. Baptisée "Heure H", elle propose de régler ses comptes sur une toute nouvelle carte à l'environnement vertical : Exposition. " Des affrontements sol-air et des combats d'infanterie tendus vous attendent dans les grottes et sur les crêtes de montagnes, est-il expliqué dans le communiqué d'Electronic Arts. Exposition sera disponible dans All-Out Warfare et Portal au lancement de la Saison 1."







Ce n'est pas tout, puisque la Saison 1 marquera également l'apparition d'Ewelina Lis, une experte en démolition de véhicules. "E lle traque les engins blindés au sol et les appareils aériens, nous indique-t-on. Son lance-roquettes, qui tire des missiles contrôlés à distance pour plus de précision, et les précieuses informations que lui confère son attribut Traqueuse de blindage en font une ennemie redoutable contre les véhicules au sol ou dans les airs."







Bien évidemment, les développeurs ont pensé à étoffer l'arsenal à disposition des joueurs. "Pilotez les nouveaux hélicoptères de combat RAH-68 Huron et YG-99 Hannibal , équipés de systèmes de contournement radar et de défense avancés, assure l'éditeur. Faites votre choix parmi des projectiles ordinaires, légers, lourds et explosifs avec l'arbalète Ghostmaker R10 pour vous adapter à différentes situations. Éliminez les ennemis à distance dans All-Out Warfare avec le DMR BSV-M, idéal pour le combat à moyenne portée. Enfin, utilisez le nouveau lance-grenades fumigène dans des situations offensives et défensives pour élaborer de nouvelles tactiques et offrir une protection supplémentaire à votre escouade."



La Saison 1 s'accompagnera aussi de mises à jour correctives axées sur la stabilité, l'équilibrage du jeu, le tir, le pilotage des véhicules ou encore les performances. " Les joueurs de Battlefield Portal verront le retour de certains véhicules et expériences emblématiques, est-il souligné. Les créateurs peuvent compter sur un nouveau mode de jeu prédéfini et une fonctionnalité étendue de l'éditeur de règles." À noter que toutes les nouveautés de la Saison 1 dont on vient de parler seront déployées gratuitement via le nouveau Passe de combat. " Il est possible de débloquer d'autres éléments esthétiques tels que des skins légendaires et des éliminations au corps-à-corps grâce à la version Premium du Passe de combat", précise Electronic Arts.







Enfin, la Saison 1 débarquera le 9 juin (soit dans deux jours) sur tous les supports.

Même si