Battlefield 2042 : une Saison 2 avec plein de contenus inédits, voici les nouveautés

"Il faut sauver le soldat Battlefield". Sans doute une punchline qui doit circuler en interne du côté d'Electronic Arts et de DICE qui n'ont pas l'intention de laisser Battlefield 2042 mourir, même sur le champ de bataille. Dans un sursaut inattendu, les deux sociétés viennent d'annoncer une Saison pleine de promesses et de contenu pour faire revenir les joueurs sur les serveurs du monde entier. Le 30 août prochain donc, il sera possible de profiter d'une nouvelle carte, d'un Spécialiste inédit, d'armes supplémentaires, de matériel nouveau, mais aussi des ajouts dans Battlefield Portal et 100 paliers de contenus du Passe de combat.Serait-ce l'heure de la rédemption pour EA et DICE qui ont baptisé cette Saison 2 "Maître d'armes" et qui va permettre de s'amuser sur la map "Echouement", où un cargo s'est échoué, permettant de s'affronter à l'intérieur comme à l'extérieur de l'engin métallique géant. Cet environnement favorise les combats rapprochés, avec des kills rapides, sans bavures, où l'on trouve beaucoup de planques ici et là. Bref, ça va très vite, un peu comme une partie de Call of Duty. Dans le scénario, ce navire est en réalité la plaque tournante d'un trafic d'armes illicite où les joueurs lutteront pour le contrôle du matériel militaire du Marché noir. Pour l'arrivée du nouveau Spécialise, il s'agit de Charlie Crawford, un ancien trafiquant d'armes qui ne jure que par son minigun statique Vulcan. De toutes les façons, cette Saison 2 permettra de s'amuser avec d'autres armes, comme le AM40, une puissante carabine à cheval entre le fusil d'assaut et le pistolet-mitrailleur. Il y a aussi l'Avancys, un fusil-mitrailleur haute technologie qui est un bon compromis entre mobilité et compatibilité avec les accessoires. Reste alors le PF51, un savant mélange entre le pistolet-mitrailleur et le gun classique, et dont la particularité est de proposer un énorme chargeur. Il reste un dernier item, une nouvelle grenade incapacitante qui perturbe et désoriente temporairement l'adversaire.



Côté véhicules, il y a de quoi se régaler avec le EBLC-RAM, un véhicule quadriplace qui ne va certes pas très vite, mais qui a la spécifité d'être ultra manoeuvrable, et qui est idéal pour placer des balises d'apparition pour son équipe. Ce n'est pas tout, il y a aussi le Polaris RZR, un buggy léger et rapide, idéal pour traverser la map en toute berzingue. Autre détail important, cette Saison 2 va permettre de débloquer des armes dans All-Out Warfare, alors qu'elles étaient jusqu'à présent réservées à Battlefield Portal. Il y a les M60E4 et M16A3 pour commencer, mais sachez que d'autres viendront s'ajouter au fil des mises à jour. Ces tâches permettront aussi de débloquer les véhicules, les armes et la Spécialiste de la Saison 1 pour les joueurs les ayant manqués. Bref, la communauté ne peut qu'être comblée.