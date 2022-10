Battlefield 2042 : les Liquidateurs arrivent aujourd'hui et pour une durée limitée

Contrairement aux apparences, DICE et Electronic Arts n'ont pas l'intention de laisser tomber Battlefield 2042, et ce malgré la désertion de ses joueurs des serveurs. Preuve en est avec l'arrivée dès aujourd'hui d'un événement limité dans le temps, permettant de jouer avec les Liquidateurs. Du 11 au 25 octobre, il est possible d'incarner un des membres de cette unité spéciale qui non seulement aiment s'habiller en blanc, mais en plus disposent d'armes inédites. L'événement démarre aujourd'hui, le mardi 11 octobre et se terminera le 25 octobre, proposant différents modes de jeu. En voici d'ailleurs les détails :

Conquête tactique

Cette variante du mode Conquête proposera des combats d’infanterie frénétiques et rapprochés, et alternera entre du 8 contre 8 joueurs la première semaine et du 16 contre 16 joueurs la deuxième.



Espaces de jeu plus restreints

Les joueurs trouveront des zones modifiées spécifiques aux Liquidateurs sur Port d'Arica, Rupture, Frontière caspienne, Décharge, Renouveau et Échouement.



Nouvelles missions et récompenses

Les joueurs obtenant des Rubans en Conquête tactique débloqueront des récompenses uniques pendant l'événement.



10 Rubans : arrière-plan de carte épique "Le bouclier"

30 Rubans : skin d'arme épique "Calibre cinétique" (AM40)

60 Rubans : set de Spécialiste épique "Équipe de démolition" (Dozer)

100 Rubans : skin de véhicule légendaire "Cheval de Troie" (M1A5)



Ajout d’une récompense de connexion, d’un couvre-chef et d’une skin d'arme thématiques gratuits dans la Boutique