Battlefield 2042 : on a découvert la Saison 3, le retour du grand Battlefield ?

Malgré un passage à 128 joueurs qui s'annonçait révolutionnaire, et peut-être même à cause de ce dernier, Battlefield 2042 n'a pas réussi à convaincre les joueurs lors de sa sortie en novembre 2021. Depuis, le jeu s'évertue à regagner la confiance de son public au fil de différentes mises à jour. C'est dans ce contexte à la fois tendu et optimiste que les développeurs de DICE nous ont présenté le contenu et le gameplay de la saison 3, intitulée Escalation. Voici donc les informations les plus importantes à retenir concernant cette nouvelle étape vers la rédemption définitive.

Qui dit nouvelle saison dit avant tout nouvelle map. Alors que la Saison 2 nous faisait visiter le Panama avec Stranded, c'est cette fois au tour de la Suède de servir de champ de bataille. Cette situation géographique est une première pour la série qui, on le rappelle, est paradoxalement développée à Stockholm. D'une taille similaire à Stranded, Spearhead oppose deux usines de haute-technologie robotisées, séparées par des formations rocheuses pouvant servir de couvertures et propices aux affrontements terrestres et aériens. Escalation nous proposera d'ailleurs un véhicule inédit équipé d'un railgun. A la manière de certaines unités des RTS d'antan, ce tank nommé EMKV90-TOR pourra basculer entre deux modes de fonctionnement : le mode Mobilité pour des déplacements rapides, et le mode Siège, plus lent mais permettant de tirer plus rapidement avec la tourelle. Quatre nouvelles armes seront également au rendez-vous, dont le Rorsch MK-4, un railgun électromagnétique capable de lancer des projectiles à très grande vitesse, le NVK-S22, une arme semi-automatique à double canon cumulant puissance élevée et format compact, et le NVK-P125, un pistolet semi-automatique parfait pour les tirs à longue distance. L'iconique couteau de lancer fera également son grand retour. En ce qui concerne les Armes du Coffre (Vault Weapons pour ceux qui jouent en VO), les deux premières à rejoindre le catalogue seront le A-91, apparu pour la première fois dans Battlefield 3, et le XM8 LMG, issu de Battlefield : Bad Company. D'autres modèles encore inconnus à l'heure actuelle seront disponibles au cours de la saison.





AH, RACHEED...





L'égyptien Racheed Zain viendra quant à lui grossir les rangs des spécialistes. Cet ancien militaire, amputé des deux jambes lors d'un accident sur le terrain et équipé de prothèses high-tech depuis, nous a été présenté comme un "maître de la récupération". Concrètement, cela se traduit par une récupération de vie plus rapide à chaque fois qu'il réalise un kill. Il devrait donc s'agir d'un choix idéal pour les joueurs qui aiment mener l'offensive. De plus, son arme spéciale lui permettra de déloger les adversaires planqués derrière une couverture. Durant le gameplay présenté, nous avons effectivement pu voir des soldats voler dans les airs suite à l'utilisation de cette arme et se transformer ainsi en cibles faciles. Naturellement, Racheed Zain, le EMKV90-TOR et les nouvelles armes seront tous accessibles avec le Passe de Combat gratuit, tandis que la version Premium offrira des éléments esthétiques supplémentaires. Si toutes ces nouveautés sont forcément bienvenues, elles ne peuvent suffire pour que Battlefield 2042 retrouve les bonnes grâces des joueurs déçus par l'orientation initiale du jeu. Les développeurs en ont pleinement conscience, et la Saison 3 proposera donc différentes améliorations dites de "qualité de vie", à commencer par la refonte des maps Manifest et Breakaway.





Si toutes ces nouveautés sont forcément bienvenues, elles ne peuvent suffire pour que Battlefield 2042 retrouve les bonnes grâces des joueurs déçus par l'orientation initiale du jeu. Les développeurs en ont pleinement conscience, et la Saison 3 proposera donc différentes améliorations dites de "qualité de vie", à commencer par la refonte des maps Manifest et Breakaway.



Durant le bref aperçu qui nous a été proposé, composé d'une rapide succession de plans avant/après, nous avons pu observer dans le cas de Manifest des couleurs plus froides, des drapeaux rapprochés, des éléments de couverture modifiés, un nombre de grues moins élevé sur les docks, ainsi que des structures retravaillées, à l'image de la station radar qui apparaît désormais à moitié détruite. La plupart de ces changements visent à offrir plus de visibilité, de nouveaux chemins, et une action plus immédiate. Plus tard dans la saison, ce sera donc Breakaway qui aura droit à un lifting apparemment majeur. Des structures plus nombreuses, une plate-forme pétrolière plus proche de l'action, et un Condor échoué dans une caverne de glace devraient constituer les vedettes du spectacle. La refonte sera également graphique, grâce à de nouveaux shaders de neige et de glace. La fin de la saison 3 devrait quant à elle rapprocher le système actuel de spécialistes, décrié par beaucoup de joueurs, du classique système de classes de la série. A chaque classe (assaut, ingénieur, reconnaissance, soutien) devraient ainsi correspondre un équipement, des gadgets et des compétences spécifiques.