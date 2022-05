Battlefield : un délai plus long que prévu pour le prochain épisode ? Ça cogiterait chez Electronic Arts

est sorti le 19 novembre 2021 sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC, PS4 et PS5.

Toujours bien renseigné lorsqu'il s'agit de Battlefield, l'insider Tom Henderson croit savoir que le prochain épisode de la série sortira plus tard que prévu. Pour mémoire, Andrew Wilson, le patron d'Electronic Arts, avait indiqué que proposer un opus tous les deux ans avait du sens, avec notamment du contenu frais déployé de manière régulière entre chaque sortie. Si l'on suit donc sa logique, le prochain Battlefield devrait arriver en 2023. Or, compte tenu des récents déboires de Battlefield 2042, Electronic Arts pourrait changer son fusil d'épaule et décider de patienter une année supplémentaire, soit 2024. C'est en tout cas ce que des sources internes auraient confié à Tom Henderson. Elles seraient même surprises si l'éditeur s'en tenait au calendrier initial, et ce bien qu'Activision ne sortira pas de Call of Duty en 2023."Nous avons une vision à long terme, a affirmé Andrew Wilson au sujet de l'échec de Battlefield 2042. Battlefield fait partie des plus grandes marques de notre industrie et a été créée par l'une des équipes les plus talentueuses du secteur. Notre ambition, c'est que cette franchise continue de grandir et soit un élément majeur de notre catalogue pour encore de nombreuses années. [...] L'équipe est en train de repenser le processus de développement en prenant notamment comme modèle Vince Zampella [qui a été désigné pour superviser la franchise suite au départ d'Oscar Gabrielson, ndlr] et Respawn Entertainment, à savoir s'amuser le plus rapidement possible."On rappelle que Battlefield 2042