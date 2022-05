Battlefield 2042 : suite aux critiques, Electronic Arts prêt à lâcher le jeu ? La réponse de l'éditeur

Oscar Gabrielson, ndlr]

Electronic Arts pourrait-il laisser tomber Battlefield 2042 ? C'est en effet la question que se posent une partie des observateurs tant le lancement du jeu fut catastrophique. Certains joueurs ont même exigé d'être remboursés après avoir été confrontés à un nombre incalculable de bugs, sans parler des soucis d'équilibrage et l'absence de plusieurs fonctionnalités promises. Bref, l'ombre d'Anthem planait sur le FPS de DICE. Malgré tout, Electronic Arts ne compte pas jeter l'éponge, comme l'a expliqué Andrew Wilson lors de la publication des résultats de l'éditeur américain pour l'année fiscale 2021-2022."Nous avons une vision à long terme, a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Video Games Chronicle . Battlefield fait partie des plus grandes marques de notre industrie et a été créée par l'une des équipes les plus talentueuses du secteur. Notre ambition, c'est que cette franchise continue de grandir et soit un élément majeur de notre catalogue pour encore de nombreuses années. [...] L'équipe est en train de repenser le processus de développement en prenant notamment comme modèle Vince Zampella [qui a été désigné pour superviser la franchise suite au départ d'et Respawn Entertainment, à savoir s'amuser le plus rapidement possible."Andrew Wilson a ajouté que DICE avait déjà déployé des "milliers" de mises à jour mais qu'il restait encore du travail pour répondre pleinement aux attentes de la communauté. Selon lui, ce n'est qu'après avoir atteint ce stade que les développeurs pourront alors s'attaquer à d'autres chantiers pour enrichir réellement le contenu de Battlefield 2042. On pense notamment à Marcus Letho, le co-créateur d'Halo, qui a pris les rênes d'un nouveau studio d'Electronic Arts basé à Seattle et se chargera de donner, entre autres, une dimension plus narrative.Battlefield 2042 est sorti l'année dernière sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC, PS4 et PS5.