Battlefield 2042 : une pétition a été lancée pour demander le remboursement du jeu

Si vous suivez l'actualité du jeu vidéo assidument, vous avez probablement entendu parler du lancement compliqué de Battlefield 2042, le grand concurrent de Call of Duty Vanguard. Entre les bugs à foison, les problèmes d'équilibrage entre les fantassins et ceux qui utilisent les véhicules, les armes très inégales aussi, des fonctionnalités absentes, le FPS d'Electronic Arts subit la colère des joueurs qui ne cessent de demander réparation auprès de l'éditeur. Seulement voilà, les correctifs tardent et la communauté encore motivée s'impatiente, à tel point qu' une pétition vient d'être lancée à l'encontre du jeu , exigeant purement et simplement le remboursement total du jeu. S'il n'y a que 39 838 signatures au moment où l'on écrit ces lignes, cette pétition est toutefois en train de prendre de l'ampleur, avec de nombreux médias qui relayent l'information et qui pourrait donc donner du poids à ces remboursements demandés. L'auteur de la pétition, un certain Satoshi Nakamoto, a précisé que si les 50 000 signatures sont atteintes, l'un des meilleurs avocats spécialisés dans les class-action est prêt à porter le dossier devant les tribunaux et demander à Electronic Arts de rendre des comptes. Les joueurs parviendront-ils à se faire entendre et avoir gain de cause ? On vous tient bien évidemment de l'avancée de cette réclamation.