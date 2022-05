Battlefield 2042 : les développeurs abandonnent un nouveau mode de jeu

Décidément, rien ne va plus pour Battlefield 2042. Alors que la communauté autour du jeu a fondu comme neige au soleil, Electronic Arts et DICE sont persuadés qu'il est encore possible de sauver le soldat BF 2042, sans doute contre vents et marées. Une nouvelle mise au point a été organisée par Ryan McArthur (Senior Producer) et Lars Gustavsson (Creative Director), afin de donner un aperçu de ce qui attend les joueurs dans les mois prochains. Ces derniers ont admis que certains modes n'ont plus leur place dans le jeu, et c'est le cas du mode Hazard Zone qui est donc abandonné par les équipes de production. Dans les faits, le mode sera toujours accessible, mais il n'y aura plus aucun suivi de la part de DICE qui préfère se concentrer sur d'autres sujets plus importants, toujours à l'égars de Battlefield 2042 bien entendu.

Tous les membres de l'équipe avaient une grande ambition et de grands espoirs pour cette nouvelle expérience Battlefield tout au long de notre développement, mais nous sommes les premiers à lever la main et à reconnaître qu'elle n'a pas trouvé sa place dans Battlefield 2042 et que nous préférons nous concentrer et utiliser notre énergie sur les modes avec lesquels vous êtes plus engagés. Hazard Zone restera présent dans l'expérience, nous ne le supprimons pas, mais au-delà de la résolution des bugs qui pourraient apparaître à l'avenir, il n'y aura plus de suivi pour le mode, et vous constaterez que les nouvelles maps à venir ne seront pas prises en charge dans Hazard Zone.

Des propos pour le moins explicites qui vont poermettre de soulager les équipes, obligés de sauver ce qu'il reste de ce jeu sorti malheureusement à la hâte. Bien sûr, cette Saison 1 va permettre de rajouter du contenu, comme de nouvelles maps, mais DICE sait maintenant qu'il faut se concentrer sur ce qui fonctionne encore. Le mode "Percée" à 128 joueurs a lui aussi fait les frais de cette réorganisation, mais il est tout de même saluable de voir que DICE croit encore en son bébé, né prématurément...