Test Battlefield 2042 : le jeu fait mieux que Call of Duty Vanguard sur Metacritic, voici toutes les notes

Il n'arrive officiellement que dans 8 jours, le 19 novembre 2021 très exactement, mais Electronic Arts a donné le feu vert pour que la presse spécialisée balance son verdict sur Battlefield 2042. En réalité, il s'agit d'une poignée de médias triés sur le volet qui ont pu accéder au jeu en avance, tandis que le reste des journalistes viennent tout juste de récupérer leur code review comme on dit. C'est le cas pour nous et pour retrouver notre test de ce Battlefield 2042, il va falloir attendre quelques jours supplémentaires. En attendant, on peut jeter un oeil aux différentes notes obtenues dans le monde, et en faisant un tour du côté de Metacritic, on se rend compte que la moyenne affichée est de 81% dans sa version PC , avec un total de 13 critiques recensées. Le FPS d'Electronic Arts fait donc mieux que Call of Duty Vanguard qui a obtenu un 75% de moyenne. Il faut bien évidemment s'attendre à ce que la note bouge dans les prochains jours, lorsque la suite des tests arrivera sur Metacritic. Toutefois, si l'on regarde avec attention, on constate tout de même un 4.5/10 du côté de chez Stevivor, qui avance que le jeu est sorti beaucoup trop en avance. Allez hop, voici les notes so far.