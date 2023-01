Avatar 2 : le seuil des 2 milliards a été franchi en seulement un mois et 1 semaine

Avatar 2 continue d'affoler les compteurs. Un mois et une semaine seulement après sa sortie au cinéma (le 14 décembre en France, le 16 aux Etats-Unis), le film de James Cameron vient de franchir le seuil des 2 milliards de dollars au box office mondial. Un exploit hallucinant qu'on doit évidemment au bouche-à-oreille positif qu'entraine le film, le seul à proposer une expérience cinématogaphique unique en son genre. A ce stade, Avatar La Voie de l'Eau est déjà le 6ème plus gros succès de tous les temps, passant devant Spider-Man No Way Home et ses 1.9 milliard au box office. Si Avatar 2 semblait promis à un bel avenir (contre-disant tous les pronostics des sceptiques qui estimaient qu'il n'y avait aucune hype autour du film), c'est surtout la rapidité à laquelle le métrage est parvenu à se hisser à ce niveau qui sidère pas mal de monde. En France, la péloche de James Cameron continue de se maintenir en tête 5 semaines après sa sortie, avec près de 11,5 millions d'entrées. La France est le troisième marché pour AVatar 2, derrière les Etats-Unis et la Chine, preuve que notre pays compte pas mal dans la balance des chiffres.On rappelle que Avatar 3 est d'ores et déjà tourné dans son intégralité, qu'il permettra de découvrir un nouveau peuple, celui du feu (les Ash People), bien plus belliqueux que les autres Na'vis. James Cameron veut en effet prouve que sur Pandora, il n'y a pas que des bons autochtones et que certains peuvent se révéler être cruel. L'idée pour Cameron est d'inverser les rôle, en montrant qu'il y a aussi du bon chez les Humains (ceux qui descendent du ciel). Récemment, dans une interview avec Variety, James Cameron a expliqué que JakeSully laissera sa place à son Lo'ak dans le rôle du narrateur. De même, Jon Landau a aussi révélé quelques détails sur l'intrigue d'Avatar 5 (pas encore tourné, mais déjà écrit), notamment sur le fait que Neytiri se rendra sur Terre pour qu'elle puisse découvrir à son tour la planète dont provient Jake Sully. Cet épisode 5 d'Avatar est attendu pour 2028, si tout va bien...