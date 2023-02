Astérix & Obélix L'Empire du Milieu : 3 millions d'entrées mais déjà détrôné par Alibi.com 2

🔴 #AsterixEtObelixLEmpireDuMilieu réalise 764.679 entrées sur 779 copies lors de son 2ème Week-End. C'est en recul de 44% par rapport au 1er Week-End (-53% vs 1er Week-End + avant-premières). Nouveau cumul : 2.647.365 entrées. cc @PatheFilms pic.twitter.com/GKsIH5LoQl — Le Box-Office des films en France et dans le Monde (@boxofficefr) 13 février 2023

Voilà un peu plus de 2 semaines que Astérix & Obélix L'Empire du Milieu est sorti au cinéma, juste avant les vacances d'hiver de la Zone A, et le film cumule aujourd'hui plus de 3 millions d'entrées. Un joli score pour Pathé et Guillaume Canet, mais qui reste encore insuffisant pour que le film soit rentable. Aux dernières nouvelles, le film doit dépasser les 6 millions d'entrées en France pour atteindre son seuil de rentabilité. Un score qu'il peut évidemment parvenir à atteindre, puisque les vacances d'hiver viennent tout juste de démarrer pour la Zone C. Néanmoins, le film de Guillaume Canet connaît quelques obstacles, à commencer par son bouche-à-oreille qui est assez mitigé auprès du public. Si une certaine frange de la population arrive à trouver son compte (les enfants de moins de 12 ans, les adultes conciliants), les curieux qui ont voulu se faire leur propre avis après les critiques assassines de la presse valident le vide abyssale d'une production à 65 millions d'euros.Le film s'est d'ailleurs écroulé en deuxième semaine, avec une fréquentation en baisse de 44% par rapport à la première semaine. Pire, depuis 1 semaine, Astérix & Obélix L'Empire du Milieu s'est fait dépassé par une autre comédie française, Alibi.com 2 de la bande de Philippe Lacheau, qui possède à l'inverse un bouche-à-oreille très positif et qui a réussi à franchir le million d'entrées en quelques jours, sans le budget ni la présence médiatique d'Astérix & Obélix. On va donc être très vigilant quand aux prochaines semaines et voir si Pathé et Guillaume Canet parviendront à prendre leur revanche face à une presse qui ne lui a fait aucun cadeau.