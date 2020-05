Assassin's Creed Valhalla : la version féminine d'Eivor sera bientôt montrée

Pour le moment, Eivor, le personnage central d'Assassin's Creed Valhalla, a toujours été représenté comme un viking barbu particulièrement viril. Pas de doute, c'est un garçon : pourtant, Ubisoft a bien affirmé qu'il serait possible d'opter pour une version féminine au début de l'aventure, s'appelant Eivor également, et cela ne changera rien à l'importance du série dans la mythologie Assassin's Creed . Seulement voilà : à quoi ressemble-t-elle donc ?Pour le savoir, il faut se tourner vers l'édition collector d'ores et déjà dévoilée , mettant en lumière le personnage à travers... une figurine. En termes de présentation, il faut avouer que c'est assez léger et cela suscite le courroux de certains internautes, alors offusqués que la gent masculine soit exclusivement mise en avant. Pas d'inquiétude néanmoins, le directeur créatif Ashraf Ismail vient d'avouer que tout était normal au micro de Kotaku : une grosse partie de la campagne marketing sera centrée sur Eivor (en femme, du coup) et, d'ailleurs, "des visuels arrivent". Voilà, c'est dit. Soyez patients.D'ailleurs, notons qu'il sera possible de personnaliser notre héros/héroïne avec un sens du détail méticuleux , des types de pilosité à la couleur des cheveux en passant par des tatouages et des peintures de guerre. Car attaquer l'Angleterre, c'est bien, mais le faire avec style, c'est mieux.