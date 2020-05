Assassin's Creed Valhalla : l'histoire du héros sera canonique, qu'il soit masculin ou féminin

le directeur narratif Darby McDevitt nous assure qu'importe le sexe choisi, Eivor, figure centrale du jeu, disposera "d'une histoire canonique". En d'autres termes, que vous choisissiez l'homme barbu déjà aperçu en trailer ou la redoutable femme dont l'apparence fut dévoilée dans l'édition collector, les deux trames seront égales dans la mythologie Assassin's Creed.Cela s'explique certainement par le fait que quelque soit son sexe, Assassin's Creed Valhalla nous glisse dans la peau d'un seul et même personnage, à l'unique nom "d'Eivor" donc, ce qui devrait simplifier grandement l'écriture. Rappelons que le jeu sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X en fin d'année et qu'il s'annonce d'ores et déjà comme l'un des titres les plus attendus de la génération. D'ailleurs, Ubisoft s'en est douté puisqu'il a mis pas moins de quinze studios sur le coup...