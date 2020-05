Assassin's Creed Valhalla : on pourra customiser le visage de notre viking, une première

qu'il sera possible de customiser ses cheveux... mais également leur couleur, soit une première dans la saga ! Mieux encore, plusieurs coupes de barbe seront proposées et les joueurs pourront opter pour différentes peintures de guerre et même moult tatouages.



A priori, ces options ne seront évidemment que cosmétiques mais elles soulignent la volonté des développeurs à proposer une aventure faite sur mesure pour la communauté ; une tournure déjà bien explorée par Odyssey avec ses choix de dialogue influant directement sur le scénario. Rendez-vous donc en fin d'année pour retrouver Eivor et ses compatriotes sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X.



Ashraf Ismail confirme ainsiA priori, ces options ne seront évidemment que cosmétiques mais elles soulignent la volonté des développeurs à proposer une aventure faite sur mesure pour la communauté ; une tournure déjà bien explorée par Odyssey avec ses choix de dialogue influant directement sur le scénario. Rendez-vous donc en fin d'année pour retrouver Eivor et ses compatriotes sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X.

Si le changement de tenues a toujours été monnaie courante dans les Assassin's Creed, celui-ci a pris une toute autre tournure dans Origins avec l'arrivée d'éléments RPG que l'on ne présentera plus : entre autres, il était aussi possible de personnaliser Bayek plus en détails en modifiant sa coupe de cheveux ou sa pilosité faciale... une idée directement reprise et approfondie pour Assassin's Creed Valhalla, titre justement développé par la même équipe de Montréal.Ainsi, Eivor (qui pourra également être une femme si vous le décidez ainsi) représentera le peuple viking en s'imposant ni plus ni moins comme le personnage principal de cette nouvelle aventure : le directeur créatif