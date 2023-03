Zelda Tears of the Kingdom : on va pouvoir amalgamer ses armes et faire de la chute libre, voici 14 min de gameplay

16 heures. L'heure à laquelle Nintendo et Eiji Aonuma avaient donné rendez-vous au monde entier pour découvrir un Nintendo Direct consacré uniquement au très attendu Zelda Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch. Il est vrai que depuis son annonce, peu de choses ont véritablement été montrées et le producteur du jeu l'a d'ailleurs admis en préambule de sa vidéo. Mais il est grand temps de découvrir à quoi ressemble enfin cette suite si attendue, elle qui va nous faire découvrir de nouvelles zones de Hyrule, notamment ces fameuses îles célestes. C'est d'ailleurs l'un des premiers points qui a été évoqué dans ces 14 minutes de gameplay, afin de nous expliquer comme Link, désormais avec les cheveux longs et détachés, peut accéder à ces forteresses dans les cieux. Il faudra repérer des rochers qui tombent du ciel, monter dessus et utiliser le pouvoir de Rewind (Rétrospective en VF) que possède Link pour faire remonter l'objet et ainsi arriver dans ces lieux suspendus. Les îles célestes se différencieront selon leur taille, mais au moins, on évoluera dans des lieux différents de l'open world terrestre qui sera le même que celui de Breath of the Wild, avec cependant quelques changements.Cette présentation fut aussi l'occasion de découvrir le système d'amalgame des armes, un autre des nouveaux pouvoirs confiés à notre jeune héros, qui peut ainsi assembler des armes ou des objets entre eux. Attacher un rocher à une branche, c'est possible. Assembler une lance et une fourche pour en faire une arme très longue et attaquer les ennemis à distance, c'est faisable également. Placer un oeil de démon au bout de sa flèche permet de créer des flèches à tête chercheuse, tout comme placer un champignon fumigène sur son bouclier génère un écran de fumée qui aveugle l'ennemi lorsqu'il tape dessus. En gros, les possibilités d'action et de combat ont été multipliées grâce à ce système de craft et Aonuma promet d'autres surprises.Autrement, on a également pu voir que Link peut faire de la chute libre depuis les îles célestes, garantissant de belles sensations, sachant qu'il peut accélérer sa chute avec des pointes de vitesse. On imagine qu'il sera possible d'amortir sa chute avec la paravoile, mais si jamais on repère un point d'eau, il est possible de tomber dedans sans avoir peur de mourir. D'autres surprises de gameplay nous attendent forcément dans ce Zelda Tears of the Kingdom et il faudra attendre le 12 mai prochain pour mettre la main dessus.