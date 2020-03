Xbox Series X : Microsoft va tenir un livestream la semaine prochaine, voici le programme

JOUR 1

Le changement de l'industrie actuelle

19h35 : Panel / Comment être volontairement inclusif dans le game design

20h15 : Qu'est-ce que Microsoft Game Stack ?

20h30 : L'importanc de LiveOps

21h00 : Rare / la conception de Sea of Thieves avec LiveOps Mentality

21h35 : Ce que cela fait de diriger un studio de jeux vidéo - avec Turn 10

22h00 : Maximiser l'impact et la portée de vos jeux indépendants - avec ID @ Xbo



JOUR 2

18h00 : Rappel du jour 1 de Game Stack Live

18h15 : Comment inXile a utilisé l'itération créative pour développer Wasteland

18h40 : Panel / Comment les services online vont aider à la prochaine génération

19h40 : Xbox Series X + Project xCloud = un nouveau chapitre dans le gaming

20h40 : La créativité par le studio Double Fine

21h20 : les nouveautés de DirectX : raytracing, etc.

21h30 : les vingt ans de Women in Gaming

Si l'annulation de nombreux événements vidéoludiques ont mis certaines organisations dans le pétrin pour mener à bien leurs plans marketing, d'autres plus puissantes prennent d'ores et déjà les devants pour exposer leurs idées, à leur façon... à l'instar de Microsoft. Le géant américain vient effectivement de lever le voile sur Game Stack Live, deux livestreams de quatre et trois heures et demie prenant place le 17 et 18 mars prochain.Axé sur la culture Xbox, les émissions porteront aussi bien sur certaines franchises phares de Microsoft que sur les pans plus techniques de l'industrie : notamment, un focus sera fait sur la Xbox Series X ainsi que sur le Project xCloud. Avant de retrouver le programme de ce Game Stack Live croustillant, sachez qu'il sera possible de regarder le tout en direct depuis Mixer 18h00 : Introduction18h25 : Comment The Coalition a rendu Gears 5 plus accessible18h45 : L'accessibilité dans les jeux - les conseils d'Xbox19h00 : Panel /