Xbox Series X : vers un prix de 600$ ? Un concours pourrait bien avoir vendu la mèche

£ 611.



Depuis des années maintenant, il est bien connu que les conversions de monnaie ne sont pas vraiment effectives dans les différents pays : ainsi, en suivant cette logique, il serait bien possible que la Xbox Series X soit vendue également 599,99 euros par chez nous (et 599,99 dollars aux Etats-Unis).



Bien entendu, tout ceci reste à prendre avec des pincettes : il est probable que Pringles ait diffusé une information erronée et ce ne serait pas la première fois qu'un partenaire se trompe de la sorte. Notons que les sources du média Xboxygen affirment que la PS5, dans sa version avec lecteur de disques, serait justement commercialisé à 599,99 euros, comme la PS3 lors de son arrivée en 2007...



: après une simple division, il est alors possible d'obtenir le prix unitaire d'une console qui, une fois ramené en Livre Sterling, revient à611.Depuis des années maintenant, il est bien connu que les conversions de monnaie ne sont pas vraiment effectives dans les différents pays : ainsi, en suivant cette logique, il serait bien possible que la Xbox Series X soit vendue également 599,99 euros par chez nous (et 599,99 dollars aux Etats-Unis).Bien entendu, tout ceci reste à prendre avec des pincettes : il est probable que Pringles ait diffusé une information erronée et ce ne serait pas la première fois qu'un partenaire se trompe de la sorte. Notons que les sources du média Xboxygen affirment que la PS5, dans sa version avec lecteur de disques, serait justement commercialisé à 599,99 euros, comme la PS3 lors de son arrivée en 2007... 621,000 dollars australiens

Tandis que la Xbox Series X approche à grands pas, nombreux sont ceux qui s'interrogent encore grandement sur son prix de commercialisation : pour le moment, Microsoft n'a encore rien dévoilé et laisse donc la voie libre aux interprétations et autres bruits de couloir. La nouvelle croustillante de la journée nous provient alors de Pringles, et plus précisément de la branche d'Afrique du Sud : la célèbre marque de chips s'est associée avec le constructeur américain pour un gigantesque jeu concours, proposant ni plus ni moins que 46 Xbox Series X. Là où l'affaire devient intéressante, c'est que Pringles fait mention d'une valeur totale de