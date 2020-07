Xbox Series X : la date et l'heure du showcase dévoilées, les jeux first-party à l'honneur

On l'attendait impatiemment, Microsoft vient enfin d'officialiser sa date et son heure :Plus concrètement, ce direct inédit s'attardera sur les productions des studios appartenant au géant américain et, probablement, avec du gameplay concret : entre autres, on sait déjà qu'Halo Infinite y sera et l'on espère grandement y voir les prochains titres de firmes comme Ninja Theory ( Hellblade II ), Turn10 ( Forza Motorsport 8 ? ), Undead Labs ( State of Decay 3 )... et l'on en passe. De plus, la possibilité que la Xbox Series S soit dévoilée n'est pas à exclure...Notons que le preshow sera assuré par le célèbre Geoff Keighley dans le cadre de son Summer Game Fest dès 17h, sur YouTube. Le rendez-vous est pris.