Xbox Series X : la sortie de la console ne sera pas retardée... mais ses jeux pourraient l'être !

Globalement, je pense que nous sommes en accord avec nos prévisions. Je dirais que la plus grande inconnue réside probablement dans la production des jeux. Le développement est désormais une activité de divertissement à grande échelle, vous avez des centaines de personnes qui se réunissent, construisent et travaillent à travers la créativité.

Cette crise sanitaire sans précédent bouscule inévitablement toutes les industries, y compris celle du jeu vidéo qui, comme l'on s'y attendait, s'apprête à traverser une phase très difficile. Si les joueurs, eux, ont davantage de temps pour s'atteler à leur activité favorite, c'est surtout du côté du développement ou de la logistique que les problèmes sont majeurs : bien évidemment, la crainte première pour les constructeurs (et la clientèle) serait de voir la sortie des consoles next-gen repoussée, dont celle de la Xbox Series X initialement annoncée pour la "fin d'année 2020". Phil Spencer l'avait dit et vient de le confirmer à nouveau à CNBC : la descendante de la Xbox One ne connaîtra, a priori, pas de retard dans le planning. En revanche, pour les jeux eux-mêmes, c'est une autre histoire à propos de laquelle le patron d'Xbox lance un avertissement :Est-ce que cela veut dire que les exclusivités Xbox seront retardées ? Le dirigeant américain estime que pour le moment, ce n'est pas le cas... tout en précisant que "Microsoft ne forcera pas les choses à sortir si elles ne sont pas prêtes". En d'autres termes, la firme préfère assurer la qualité à la rapidité : reste à savoir si, concrètement, cela aura une incidence sur l'arrivée de la Xbox Series X sur le marché.Une console sans exclusivités, voilà un plan improbable désormais rendu possible à cause d'une épidémie surprise et impitoyable. Difficile de savoir si la Series X pourra se reposer uniquement sur les jeux d'éditeurs tiers à l'instar d'Assassin's Creed Valhalla mais si une chose est sûre, c'est que les différents acteurs vont devoir trouver une solution de recours pour permettre à la next-gen de s'installer en évitant la casse.En parlant des jeux Microsoft, notons que du gameplay de jeux tournant sur Xbox Series X sera dévoilé le 7 mai à l'occasion du prochain Xbox Inside. Le rendez-vous est pris.