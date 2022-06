Xbox Series S : une console collector "Stranger Things", bienvenue dans l'Upside Down

Quelques jours à peine après nous avoir révélé l'existence d'une Xbox Series S aux couleurs de Top Gun Maverick , Microsoft nous fait maintenant savoir qu'une autre console va s'habiller aux couleurs de Stranger Things, la série Netflix dont tout le monde parle en ce moment. Forcément, avec la lancement de la Saison 4, difficile de ne pas en profiter pour faire de la Xbox Series X une icône pop-culture et passerelle entre le jeu vidéo et le cinéma. Avec ses couleurs sombres et métal, ces tentacules qui orne la machine, mais aussi la manette, on est littéralement plongé dans le monde de Stranger Things, et notamment de l'Upside Down, ou Monde à l'Envers en VF. En effet, le design s’inspire des lecteurs de cassettes des années 80, dans une version corrompue par les sarments notamment. Mais Microsoft nous rassure en indiquant que chaque console sera livrée avec son container dédié aux matières dangereuses.

Malheureusement, la Xbox Series X Stranger Things ne sera pas en vente, mais proposée dans un jeu-concours. Pour essayer de la remporter, rien de plus simple, il faut suivre le compte Twitter Xbox et attendre les règles imposées par le constructeur américain pour tenter de la gagner.