Xbox Series : une console collector "Barbie" arrive, elle est rose flashy mais on adore !

Chevrolet Corvette EV 1956 rose-bonbon de Margot Robbie), puisqu'on apprend également qu'une Xbox Series S collector aux couleurs du jeu est également prévue. Barbie oblige, c'est un rose fuchsia bien flashy qui a été choisi, histoire d'être dans le ton de la poupée de Mattel, mais surtout du film. Pas de nuance dans le coloris, mais les côtés de la console arbore un blanc pur, ce qui permet de donner du caractère à la machine. Le logo "Barbie" est quant à lui posé sur le devant de la façade, histoire de bien rappeler qu'on ne se trompe pas de produit. Et bien évidemment, il y a aussi une manette collector qui va avec, et qui affiche avec les mêmes codes couleurs. Quatre façades "Barbie" aux motifs différents sont également prévus, histoire de couvrir tout le spectre Barbie et malheureusement, il est impossible de se procurer cette Xbox Series S "Barbie" autrement que par le biais d'un concours. C'est bien dommage d'ailleurs...Le concours sera lancé le 10 juillet sur le compte Twitter Xbox et via le programme Microsoft Rewards.