Xbox : une manette et un hoodie Velocity Green, voici des images lifestyle

Si la génération PS5 & Xbox Series X|S est de loin la plus chiche en console collector, du côté des manettes, on se fait plaisir ! Notamment du côté de Microsoft où l'on enchaîne les annonces, avec aujourd'hui le reveal du Velocity Green Controller. Il s'agit purement et simplement du nom qui a été donné pour la manette vert fluo, symbole visuelle de la marque Xbox depuis sa création. Si le coloris apparaît assez classique, voire standard, car dénué de nuance ou de teintes, ce vert représente cependant la couleur signature, ce qui a une résonance assez particulière auprès des fans de Xbox. La manette Velocity Green rejoint d'ailleurs les autrs modèles du type Shock Blue, Pulse Red, Deep Pink et Electric Volt. Pour le reste, il s'agit du même modèle, avec les mêmes caractéristiques tels que la texture présente sur les gâchettes, les boutons de tranche et l’arrière de la manette, la croix directionnelle hybride et la prise jack 3,5 mm bien évidemment.

Toutefois, histoire d'aller plus loin dans le délire, Microsoft a aussi commercialisé un hoodie "Velocity Green" pour être en parfaite harmonie avec la manette. Il est possible de l'acheter le Xbox Gear Shop. Quant au prix du controller en question, il est proposé à 59,99€, le tarif classique.