Xbox Series S : une console collector Top Gun Maverick avec une manette tableau de contrôles

Avec la sortie de Top Gun Maverick, les collab' et autres partenariats avec le jeu vidéo se sont déployés. Il y a eu le DLC pour Ace Combat 7 récemment, et celui avec Microsoft Flight Simulator bien entendu, qui permettent tous les deux de se prendre pour Pete "Maverick" Mitchell, le personnage joué par Tom Cruise à bord de son F/A-18E Super Hornet. Mais Microsoft est allé plus loin avec Paramount Pictures puisqu'on vient d'apprendre la création d'une console collector Xbox Series S aux couleurs du long-métrage. Une machine custom qu'on aperçoit dans le trailer consacré à l'extension Top Gun Maverick pour Microsoft Flight Simulator et dans lequel Monica Barbaro, l'actrice qui joue Phoenix dans le film, nous invite à participer au concours Top Gun Maverick x Microsoft Flight Simulator. La console est plutôt jolie, avec le casque de Maverick qui a été flanqué sur le capot de la machine, jouant sur la visière du casque du pilote avec les aérations de la Xbox Series S. C'est plutôt malin. Mais ce qui est encore mieux, c'est la manette qui a été recouverte du tableau de commandes d'un avion de chasse et qui lui confère un look ravageur.Pas de mise en vente malheureusement, ce qui chagrinera les collectionneurs, mais il est possible de remporter la machine à travers ce jeu-concours où l'on demande de créer notre propre mission dans le jeu en utilisant n’importe quel appareil de l’extension, l’enregistrer puis la partager sur les réseaux sociaux avec le #TopGunMFSSweepstakes. Ensuite, c'est la chance qui intervient pour être tiré au sort et donc repartir avec cette Xbox Series S aux couleurs de Top Gun: Maverick, mais aussi PC gaming, qui n'est pas customisé avec le film en revanche.