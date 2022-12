Microsoft Flight Simulator fête ses 10 millions de joueurs, plein d'autres chiffres impressionnants

Microsoft Flight Simulator en août 2020. Non seulement le jeu a été une réussite critique, mais il continue de se vendre comme des petits pains chaque semaine davantage, trustant le haut des charts dans le monde. Aujourd'hui, Microsoft nous fait savoir que le jeu a dépassé le seuil hautementt symbolique des 10 millions de joueurs dans le monde. Alors évidemment, il ne s'agit pas de ventes à proprement parlé, mais le titre s'est fait une belle place auprès des joueurs qui continuent à le soutenir. Microsoft en profite pour rappeler qu'en 27 mois, pas moins de 27 mises à jours importantes et toutes gratuites ont été déployées, soit un rythme assez dingue d'un update tous les mois. Par ailleurs, la franchise Microsoft Flight Simulator a célébré son 40ème anniversaire le 11 novembre dernier, accompagné d'un trailer présentant à nouveau des images resplendissantes. Et puisque les chiffres sont toujours impactants, Microsoft a aussi dévoilé d'autres données importantes sur le jeu :



Que de chemin parcouru depuis la sortie de

- 500 millions de vols

- 64 milliards de kilomètres parcourus

- L’équivalent de 10 millions de tours du monde

- L’équivalent de 200 allers-retours de la Terre au soleil



Le constructeur américain donne d'ailleurs rendez-vous en 2023 pour encore plus de contenu autour de Microsoft Flight Simulator.