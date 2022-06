Microsoft Flight Simulator : le Pelican de Halo jouable dans le jeu, voici le trailer en 4K !

Microsoft Flight Simulator n'a pas fini de donner du biscuit à sa communauté. Si le jeu fait déjà l'objet d'un suivi régulier de la part des développeurs, il s'est également fait une petite place lors de la conférence Xbox Showcase lors de ce non-E3. Il y a plusieurs informations à retenir de son passage ce soir : l'arrivée d'une édition 40ème anniversaire à venir pour la fin de l'année. Il sera question évidemment de proposer tout le contenu supplémentaire sorti ces derniers mois, sachant que celles et ceux qui possèdent déjà la première version bénéficieront d'une mise à jour gratuite. Mais ce n'est pas tout, puisqu'à la fin de la vidéo, on apprend que le Pelican, le vaisseau symbolique de la série Halo, est disponible dans le jeu dès maintenant par le biais d'une mise à jour. De quoi resserrer les liens familiaux Xbox un peu plus.





