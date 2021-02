Microsoft Flight Simulator : le Royaume-Uni et l'Irlande dans la World Update 3, tous les détails

Flight Simulator est sorti en août 2020 : continuer à appliquer de nouvelles mises à jour pour rendre l'expérience utilisateur encore plus agréable. C'est à partir de ce postulat de base que la World Update #3 vient d'être déployée, en améliorant deux pays de l'Europe : la Grande-Bretagne et l'Irlande. Cela se traduit à l'écran par l'ajout de 70 points d'intérêt supplémentaires pour toujours plus de réalisme lorsqu'on survolera les terres de ces deux pays du nord de l'Europe. Ponts, palais royaux, cathédrales et stades de football, tous sont représentés de la plus belle des manières possibles, puisque le jeu a encore fait appel à la

C'était l'une des promesses de Microsoft et de Asobo Studio lorsquephotogrammétrie 3D en haute-résolution, notamment pour les villes de Birmingham, Bristol, Cambridge, Londres et Oxford. Mieux, on apprend aussi que 5 aéroports (Barra, Liverpool, Land’s End, Manchester-Barton et Out Skerries) ont été recréés minutieusement à la main, sachant que ce nouvel update permet à 85 aéroports de bénéficier d'améliorations visuelles.

Histoire de donner encore plus de biscuit aux joueuses et aux joueurs, Microsoft propose également trois nouvelles activités : un vol iconique vers les îles du nord et deux défis d’atterrissage, le premier se situant au nord de l’archipel des îles Shetland et l’autre plus au sud, dans les cieux turbulents du Sud-Ouest de l’Angleterre. De quoi passer des heures supplémentaires dans ce titre incontournable sur PC et sur le Xbox Game Pass. Cerise sur le cake : il y a un nouveau trailer à découvrir pour ce World Update number 3.