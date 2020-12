Microsoft Flight Simulator : c'est bon, on peut désormais y jouer en réalité virtuelle avec un casque

On le sait depuis un petit moment : Microsoft Flight Simulator est un jeu compatible avec les casques de réalité virtuelle. Une option qui a été annoncée il y a quelques temps de cela et qui est désormais disponible depuis aujourd'hui. La bonne nouvelle a été partagée par l'équipe d'Asobo Studio, ces Français qui sont en réalité les maîtres d'oeuvre de cette simulation qui a reçu les louanges de la presse et des joueurs lors de sa sortie en août dernier. Une vidéo coulisses de fabrication accompagne d'ailleurs la bonne nouvelle, relayée à ce propos sur la page Xbox Wire.









Petite précision qui a son importance, cette fonctionnalité VR est entièrement gratuite et se récupère par le biais d'une mise à jour du jeu. Les développeurs nous font aussi savoir que de nombreux casques VR sont compatibles avec le jeu (sauf celui de Sony, il faut pas exagérer), comme les casques Windows Mixed Reality (dont le HP Reverb G2), Oculus, Valve et HTC. Bien sûr, tout est compris dans le Xbox Game Pass pour PC, sur Windows 10 et Steam. Vous voilà au parfum.