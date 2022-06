Microsoft Flight Simulator : la 10e mise à jour du monde est disponible, un trailer et des images de toute beauté

Cette mise à jour contient :

l’imagerie aérienne et satellite en haute-résolution la plus récente.Cette mise à jour contient :

Explorez les célèbres canyons et la beauté brute du sud-ouest des États-Unis, admirez l’architecture chargée d’Histoire des plus grandes villes d’Amérique et survolez les pics majestueux surplombant leurs environs", est-il indiqué dans le communiqué officiel, où il est précisé que des nouvelles villes telles que San Diego, Albany, Key Largo, Seattle ou bien Olympia ont été reproduites avec