Microsoft Flight Simulator : un trailer en 4K avec des panoramas somptueux pour la sortie sur Xbox

Cela fait une bonne année que les joueurs PC friment en vantant les mérites des graphismes photo-réalistes de Microsoft Flight Simulator, mais ce plaisir coupable va devoir être désormais partagé. En effet, depuis aujourd'hui, les possesseurs de Xbox One, Xbox Series X et de Xbox Series S peuvent en effet se procurer le jeu et enfin jouir des plus beaux panoramas que peut proposer un jeu vidéo. Forcément, à cette occasion, un nouveau trailer, celui de lancement, a été publié pour qu'on se replonge dans cette ambiance chill où reluquer un engin volant au-dessus de paysages fantastiques fait partie des meilleurs moments que peut expérimenter un joueur. La vidéo est bien évidemment disponible en 4K, le jeu tournant dans cette résolution sur Xbox Series X. Pour rappel, il est disponible sur le Xbox Game Pass pour celles et ceux qui sont abonnés au service de Microsoft.