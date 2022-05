Microsoft Flight Simulator : le DLC "Top Gun Maverick" est dispo, on va pouvoir se prendre pour Tom Cruise

Il aura fallu être patient, mais il est enfin là ! Après un an de reports en tous genres, le DLC "Top Gubn Maverick" pour Microsoft Flight Simulator est désormais accessible pour tout le monde. Microsoft le fait savoir par le biais d'un communiqué, partagé sur son site officiel et qui détaille l'ensemble du contenu qu'on va pouvoir profiter. Evidemment, qui dit Top Gun dit avions de chasse qui dépotent et il sera évidemment possible de piloter le F/A-18E Super Hornet qu'on voit dans le film. D'ailleurs, trois missions d'entraînement pour cet appareil ont été mis en place pour se familiariser avec les commandes, avant de réaliser des manoeuvres aériennes spectaculaires, comme dans le long-métrage. Ceux qui aiment le danger vont aussi pouvoir s'amuser à voler à basse altitude et à grande vitesse ; comme dans le film là aussi. Et enfin, cerise sur le gâteau, l'avion supersonique que pilote le personnage de Tom Cruise au début du film sera également disponible dans le jeu. Royal non ?







Allez, voici les détails du contenu de Top Gun Maverick :





- Une livrée Top Gun: Maverick pour le F/A-18E Super Hornet.

- Trois missions d’entraînement pour cet appareil qui vous permettront de maîtriser les manœuvres aériennes les plus périlleuses, comme les décollages libres, les retournements et les vols basse altitude à grande vitesse.

- Cinq défis à basse altitude à grande vitesse qui nécessiteront un talent à toute épreuve pour survoler les montagnes et traverser les canyons.

- Un défi d’atterrissage sur le pont d’un porte-avion, l’une des manœuvres les plus délicates du monde de l’aviation militaire.

- Un avion hypersonique jamais dévoilé jusqu’ici, qui peut atteindre Mach 10 et une altitude de plus de 45 000 mètres.

- Une mission qui vous laissera vous élever dans la stratosphère.