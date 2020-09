Xbox Series S : Microsoft change d'avis et applique une baisse de prix... au Japon

32 980 yen (268,80 euros) à 29 980 yen (244,35 euros) : il ne s'explique pas pour autant sur l'affaire, mais force est de constater qu'il s'agit là d'une tentative de séduction et/ou de correction tarifaire. Pour voir si cela porte ses fruits, rendez-vous le 10 novembre au Pays du Soleil Levant, date à laquelle la Series S comme la Series X débarqueront sur les terres nippones.



Ce n'est un secret pour personne : Xbox n'a jamais vraiment réussi à s'imposer au Japon. Qu'importe, Phil Spencer compte bien redresser le tir et, après plusieurs voyages à la rencontre des développeurs locaux et la rumeur d'un rachat de SEGA plus ou moins probable , le constructeur américain fait un autre geste décisif : il vient de baisser le prix de la Xbox Series S sur l'archipel. Oui, déjà !