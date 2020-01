Microsoft : Phil Spencer actuellement au Japon, Xbox en quête de l'Asie ?

Ravi d'être de retour au Japon avec l'équipe qui écoute et discute avec les incroyables éditeurs et studios de 2020, et au-delà. Ici, il y a vraiment une énergie et une excitation puissantes autour de l'avenir du jeu vidéo.

Malgré son infériorité probante au Japon, et même en Asie tout court, Microsoft ne compte certainement pas laisser la main mise à ses grands concurrents. Phil Spencer, patron de la branche Xbox, l'avait déjà déclaré en 2017 : "il n'abandonnera jamais" le Pays du Soleil Levant. D'ailleurs, l'été dernier, l'homme militait carrément pour le rachat d'un studio local : à nouveau, Spencer est de retour au Japon comme il vient de l'indiquer dans un tweet dédié Après avoir acquis nombre de studios, Microsoft pourrait-il franchir le pas et investir franchement au Japon dans le but d'une conquête asiatique ? On verra bien que ce nous réserve la prochain machine du géant américain, la Series X, qui débarquera dès la fin d'année chez nous. On a hâte.