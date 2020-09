Microsoft : SEGA serait-il le prochain sur la liste des rachats ? La grande rumeur

Hier, Microsoft a frappé un immense coup en dévoilant son rachat de Bethesda , récupérant alors des franchises cultes comme The Elder Scrolls, Fallout ou DOOM. Et alors que la nouvelle est toujours en train d'être digérée par le monde entier, voici qu'une nouvelle rumeur de taille pointe le bout de son nez (et attention, celle-ci est à prendre avec des pincettes géantes) :Le premier indice, particulièrement tiré par les cheveux, réside en la manette d'Xbox Series X/S : il existera donc un coloris noir, un coloris blanc et un autre, tout juste annoncé, qui abordera des tons bleus et blancs., prévu cette semaine. On notera toutefois qu'au Japon, le signe de Croix équivaut à la négation, ce qui pourrait évidemment prêter à confusion avec la célèbre lettre iconique de la Xbox.Enfin, pour terminer, notons que ce n'est pas la première fois que la rumeur du rachat de SEGA par Microsoft court les rues : il y a quelques mois, l'information se propageait déjà et, dans les années 90, le géant américain avait failli passer à l'acte pour s'insérer dans l'industrie gaming . Si jamais tel est vraiment le cas, autant dire qu'il s'agirait d'un raz de marée médiatique titanesque.